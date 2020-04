OM: Aulas s’exprime concernant son accrochage avec Eyraud !

Mercredi on apprenait que le ton était monté entre le président de l’OM et son homologue de Lyon lors d’un conseil d’administration de la LFP la veille. Les tensions entre les deux hommes ne sont visiblement pas apaisées, bien au contraire. Eyraud et Aulas se seraient même insultés hier pendant une nouvelle réunion de travail, une version que conteste le président lyonnais…

Hier, après l’annonce du gouvernement de mettre un terme à la saison en cours de football, les réunions se multiplient à la LFP. Jean Michel Aulas n’a pas hésité à s’épancher dans les médias pour expliquer qu’il militait désormais pour des play-offs durant le mois d’Aout. Ce dernier ne veut pas encore croire à l’arrêt définitif de la Ligue 1.

Aulas veut des play-offs pour clôturer la saison !

Selon les informations du journal L’Equipe, le ton est encore monté d’un cran entre président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas. Lors d’une nouvelle réunion de travail hier, les deux hommes se seraient même littéralement insultés. Des noms d’oiseaux ont ainsi été échangés, à la stupeur des autres participants consternés par cette nouvelle querelle, rapporte le quotidien sportif. Mais selon le président lyonnais qui confirme la mésentente, il n’y a pas eu d’insulte entre les deux…