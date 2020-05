OM: Aulas veut toujours croire à une reprise du championnat !

Jean-Michel Aulas ne baisse toujours pas les bras. Il est persuadé que le championnat peut reprendre malgré la décision gouvernementale…

Le président lyonnais mène un combat depuis des mois pour reprendre le championnat. Même si le gouvernement a pris la décision d’arrêter le championnat, il est persuadé que la Ligue 1 peut encore aller au bout.

Il a accordé une interview à l’AFP :

J’espère que ça va reprendre– Aulas

« Je pense avoir démontré la vision de ce que doit être un dirigeant de club et d’institution, tout ce qu’il fallait faire pour être dans la droite ligne de l’équité et de l’éthique. Si certains pensaient que je ne puisse pas être au poste où je suis, ils avaient l’occasion sur les deux derniers collèges. A aucun moment, il n’a été envisagé de mettre un terme à mes fonctions. J’espère que ça va reprendre. Nous aurions pu le faire en juillet, car rien n’interdit qu’on puisse reprendre. Rennes et Strasbourg ont déjà repris l’entraînement individuel » Jean-Michel Aulas— Source: RMC Sport