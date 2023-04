OM – Auxerre : Déjà une incroyable stat pour ce match !

La Provence annonce que le stade Vélodrome sera à guichets fermés, dimanche, pour la réception d’Auxerre. L’OM bat tous les records d’affluence cette saison.

Un an à guichets fermés

Pour la 33ème journée de championnat, l’OM reçoit Auxerre, respectivement deuxième et quatorzième du classement. Le club phocéen pourra, encore une fois, compter sur son public. Selon La Provence, 63 200 spectateurs sont attendus. Le quotidien précise que « cela fait un an maintenant que l’enceinte est à guichets fermés« . Selon Transfermarkt, l’affluence moyenne du Vélodrome atteint 62 654 personnes par match, depuis l’été dernier.

L’affluence n’a jamais diminué cette saison

Malgré une période difficile pour les supporters Marseillais, qui ont vu leur rêve d’un titre s’envoler avec l’élimination face à Annecy en Coupe de France et les mauvais résultats en Ligue 1, l’affluence n’a jamais diminué au stade. La victoire face à Lyon a même peut-être remobilisé tous les marseillais, puisqu’en plus des trois points nécessaire pour conserver la deuxième place, c’est aussi la fin d’une série de 16 ans sans victoire à Lyon qui a pris fin.

Pour ce match face à l’AJA, rencontre qu’Isaak Touré ne pourra pas disputer, c’est Jérémie Pignard qui sera au sifflet. Il arbitrera l’OM pour la cinquième fois de la saison.

Il nous reste 4 matchs au Vélodrome et on a besoin de gagner les 4 matchs — Lopez

Pau Lopez a évoqué l’importance des supporters marseillais ce vendredi 14 avril en conférence de presse : « Pour moi c’est une expérience unique de pouvoir jouer au Vélodrome. On joue à l’OM et ça c’est l’OM, le club où il y a le plus de fans en France. On doit savoir ce que c’est l’OM et les supporters de l’OM. Après, à la fin de la saison, on va voir si ils sont fiers de nous ou pas. Il nous reste 4 matchs au Vélodrome et on a besoin de gagner les 4 matchs. Ca dépend de nous, si on leur donne quelque chose, ils seront derrière nous. Si on donne un petit peu aux gens, ils seront là. A chaque action, on doit donner quelque chose. J’ai aucun doute qu’ils seront là les 90 minutes. »