OM: Villas-Boas hésitant avec un joueur olympien…

André Villas-Boas a répondu aux questions des journalistes ce jeudi au centre RLD. Dans le cadre de la traditionnelle conférence de presse d’avant match, le coach olympien a fait le point sur la situation du joueur en forme Radonjic…

Le serbe est dans une forme incroyable en ce moment. Le joueur de 23 ans se montre décisif dans un rôle de remplaçant. Ce dernier a marqué 4 buts lors des 5 derniers matches. A chaque fois, il était sur le banc et a donc réussi à être décisif avec un temps de jeu limité (128 minutes lors des 5 derniers matches). Cette belle série lui permet d’être considéré comme le deuxième meilleur « supersub » d’Europe. L’entraîneur marseillais s’est exprimé sur la situation du marseillais…

Radonjic fait tout pour mériter une opportunité– AVB

« Le résultat à Metz me met un peu le doute sur mes décisions. Je dois encore y penser. Radonjic fait tout pour mériter une opportunité. J’ai eu plusieurs conversations avec lui, on est d’accord tous les deux, en ce moment, il se trouve qu’on a un « supersub » qui se trouve bien et a un vrai état d’esprit, il faut profiter de ça aussi… On en a encore parlé cette semaine. Il est beaucoup plus productif à gauche qu’à droite. Si je le relance en titulaire, je ne veux pas qu’il rate cette opportunité à cause de la quantité d’attentes sur lui, sur ses performances. » Andre Villas-Boas— Conf OM