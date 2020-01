OM – AVB :  » j’ai pas aimé notre prestation en 2e MT, on n’a pas enchainé deux passes consécutives »

L’OM a gagné 1-0 contre Rennes et conforte sa seconde place. Le coach marseillais Villas-Boas s’est exprimé au micro de Canal +…

J’ai pas aimé notre seconde MT–AVB

» En seconde Mi-temps j’ai pas aimé notre prestation, on n’a pas enchainé deux passes consécutives. On a voulu garder ce point du match nul mais on a eu la chance de marquer ce but avec Kevin. Avec Lopez on voulait garder plus le ballon et avoir plus de qualité dans la possession du ballon. Ce match mérite le nul mais on n’a pas concédé des occasions. Le groupe vit très bien et je félicite les joueurs, c’est la même équipe que l’année dernière… » AVB — Source : Canal +