Jorge Sampaoli avait décidé de faire un turnover pour affronter Angers, ce mercredi dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. l’Olympique de Marseille a du concéder le point du match nul…

Jorge Sampaoli avait annoncé un turnover, et il n’a pas bluffé. Face à Angers ce mercredi soir (0-0), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a ainsi choisi de laisser pas moins de quatre élément fort de son onze type : Saliba, Guendouzi, Under et Luan Peres.

Un choix qui s’est reflété sur le terrain d’après le consultant RMC, Kevin Diaz :

Balerdi était moins bon

« Avec cette rotation, on a vu une grosse différence de niveau physique. Balerdi était moins bon, car il n’était pas entouré des habituels titulaires comme Saliba ou Luan Peres. Tu vois Luis Henrique en manque de confiance, notamment sur son face à face. L’OM a été mieux en fin de match, avec Dieng qui s’est crée une belle occasion. Il est plein de qualités mais il doit encore travailler son pied gauche. L’OM c’est un effectif de qualité mais c’est un effectif réduit. Je pensais aussi que Gerson allait plus apporter dans ce début de match… » Kevin Diaz – Source: After Foot RMC (22/09/21)

L’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentin a expliqué en conférence de presse d’après match qu’il fallait s’habituer a une telle rotation cette saison d’un match à un autre.

A lire aussi : Angers – OM : « Luis Henrique a clairement perdu des points… »

« On a eu 3 ou 4 occasions de marquer pour gagner ce match. On est tombé face à une équipe bien regroupée et qui jouait derrière le ballon. On était face à une formation qui voulait avant tout défendre et ne pas encaisser un but. Mais la rotation n’a pas entraîné ce résultat, on a changé des joueurs car il le fallait, il faut s’habituer car on va avoir beaucoup de matchs tous les trois jours donc il y aura une rotation naturelle. Mais le résultat n’est pas dû à ce turnover, il est lié à un manque de réussite », Jorge Sampaoli – Source : conférence de presse (22/09/21)