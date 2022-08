OM : « Avec les tags à la Commanderie, on frise le ridicule! »

Kemmler est revenu hier soir dans Débat Foot Marseille sur les tags réclamant les départs de Tudor et Longoria au centre d’entrainement de l’OM. Il ne comprend pas de tel agissement et souhaite plus de respect pour le président marseillais.

Pour le rappeur Kemmler, les tags visant Igor Tudor et Pablo Longoria sont ridicules. Ils ne comprend pas le traitement réservé au président marseillais qui, selon lui, a énormément apporté au club en deux ans. Kemmler estime que les supporters devraient montrer du respect pour leur entraineur et lui laisser le temps de travailler alors qu’il vient seulement d’arriver en tant que remplaçant de Jorge Sampaoli. Pour lui, certains fans marseillais oublient l’histoire récente de l’OM ainsi que le climat hostile qui régnait lors des saison précédents estimant que situation s’est nettement améliorés.

» C’est vraiment ridicule. Je ne comprend pas que l’on puisse aller taguer la Commanderie comme ça. Ils veulent que Tudor quittent le club, c’est trop rapide. Il tague le nom de Longoria ? Ce qui ont fait ça ont la mémoire un peu courte. Il a fait énormément pour l’OM en deux ans. C’est honteux de l’associer aux difficultés actuelles. Ce genre de personnes qui se permettent de taguer de la sorte me dégoute. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (15/08/2022)

🇫🇷 Des tags contre Longoria et Tudor découverts à la Commanderie ! https://t.co/NOfYKrbzjo — Onze Mondial (@OnzeMondial) August 15, 2022