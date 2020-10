OM : « Avec Payet, on passe à côté du réel problème en parlant de son poids… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où l’on revient sur la forme de Dimitri Payet en ce début de saison.

Dimitri Payet se retrouve vivement critiqué en ce début de saison. Les observateurs pointent notamment du doigt son état physique et un surpoids. Notre journaliste Mourad Aerts donne son avis sur le meneur de jeu olympien. (A Voir dans l’extrait en images ci-dessus)

Wolverhampton qui est une équipe très défensive et a eu 20 fois plus de chance de marque que nous contre City !

« Je ne sais pas s’il a grossi ou pas, moi j’ai l’impression qu’il est au même poids que l’année dernière. Mais on passe à coté du réel problème en ne parlant que de son poids. Selon moi l’année dernière déjà il n’était pas forcément « fit ». Là il a un an de plus, il a 33 ans, et il n’a jamais été un joueur régulier. De temps en temps avec le poids des années il faut que tu fasses autre chose pour compenser. Il faut se poser des questions sur le fait qu’on l’a prolongé très longtemps et qu’avec l’âge cela va venir peut être de plus en plus dur pour lui d’avoir un niveau important. Donc il faut peut être qu’il se pose des questions mais pas que pour cette année. Il faut qu’il aille voir Hilton, et Valbuena, des joueurs qui ont joué très longtemps. Je ne pense pas que ce soit un truc épisodique avec Payet, qui fait toujours une bonne saison puis une saison pourrie. Et la avec son poids et les années qui passent on peut s’inquiéter sur le futur. » Mourad Aerts – Source : FootballClubMarseille.fr

