OM : « Avec Sampaoli, on n’est pas dans une saison « Bielsa 2″, et il y a peut être eu une déception par rapport à ça »

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul face à Reims lors du dernier match de la première partie de saison et se retrouve donc sur la troisième marche du podium à mi-parcours. Dans notre dernier numéro de Débat Foot Marseille ce jeudi soir, nous dressons un bilan des résultats et du jeu développé par l’équipe de Jorge Sampaoli. A voir en images ci-dessous.

« Je suis mitigé mais loin d’être pessimiste, l’impression que me laisse cette première partie de saison c’est une équipe en construction avec une idée de jeu claire qui n’est pas forcément celle qu’on pensait avoir ou celle qu’on fantasmait, car il y avait beaucoup de cliché sur Sampaoli. Il est en fait beaucoup plus proche de Juanma Lillo que de Marcelo Bielsa. On a vraiment eu la confirmation de ça qu’on n’est pas dans une saison Bielsa 2 on est dans autre chose et il y a peut être eu une déception par rapport à ça car ce n’était pas vraiment cela qu’on attendait. mais on construit autre chose qui est assez clair. Et ca c’est bien car c’est moderne et on voit ou l’on veut aller. On est vraiment avec un disciple de Juanma Lillo, par moment c’est peut être ennuyeux mais quand ça tournera ça sera peut être vraiment divertissant. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (23/12/2021)

