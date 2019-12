OM : « Avec son entourage, Lihadji travaille contre lui-même ! »

C’est un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois, le jeune Isaac Lihadji négocie avec l’OM afin de signer son premier contrat pro. L‘ancien capitaine de l’équipe des minots Christian Caminiti, s’est exprimé sur DFM concernant l’olympien…

Isaac Lihadji est un nom qui revient avec insistance du côté de Marseillais. L’ailier de 17 ans était connu par les suiveurs des équipes de jeunes mais s’est révélé aux yeux du grand public lors des matches de préparation l’été dernier. Rapide et dribbleur, Lihadji s’est fait remarqué sous les ordres de Villas-Boas. Pour Christian Caminiti, le joueur a besoin d’une certaine stabilité…

Il a besoin de stabilité– Caminiti

» Le soucis de ce gamin, c’est que son entourage lui donne le conseil d’alimenter ce feuilleton. En soit, il travaille contre lui-même. Donc soit il est soutien de famille et souvent j’en ai rencontré avec des parents qui poussent derrière pour obtenir la meilleure proposition financière possible. Après il y a les agents, peut-on imaginer Lihadji concurrencer des joueurs lillois ? Je ne sais pas si il aura une garantie de temps de jeu. Si demain il signe à Lille, et qu’un club allemand le veut il va signer en Allemagne. Il a besoin de stabilité… » Christian Caminiti— DFM