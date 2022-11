OM : « Avoir un joueur comme lui, c’est toujours utile »

Véritable cadre sous les ordres de Jorge Sampaoli, le niveau de jeu de Mattéo Guendouzi s’améliore de saison en saison à l’OM. Cette année, il fait partie des piliers du système d’Igor Tudor, même si l’entraîneur croate ne le fait pas jouer à son poste de prédilection.

En deux saisons à Marseille, Mattéo Guendouzi a prouvé qu’il était un joueur phare de l’effectif marseillais. Ses bonnes performances cette année lui ont permis d’être appelé pour jouer la Coupe du Monde 2022 avec l’Equipe de France.

Dans l’After Marseille, Jonathan Machardy comprend la sélection du milieu, mais a des doute sur ses capacités à s’imposer en tant que titulaire.

« Est-ce qu’il a sa place dans ce groupe là avec le milieu qui est décimé ? Totalement et je pense que ça pourrait être une doublure parfaite pour le poste d’Adrien Rabiot dans ce 4-2-3-1 qui est en fait un 4-3-3 avec des ailiers qui est un milieu de terrain au final. Il a le volume de jeu, il a l’agressivité pour ça et il a un truc que les autres milieux de terrain n’ont pas c’est qu’il est capable d’être vicieux, de mettre des coups, de faire dégoupiller les adversaires et dans des matchs à haute tension ça peut servir sur une fin de match un peu tendue, d’avoir un joueur comme ça c’est toujours utile. C’est un petit peu le joker que tu as dans ta poche. Est-ce que Mattéo Guendouzi a à l’instant-T le niveau international ? Moi je l’adore mais permettez-moi d’en douter. C’est pas ce qu’on a vu en Ligue des Champions ça n’a pas été le plus mauvais, il a fait quelques bons matchs qui vont me prouver le contraire à l’heure actuelle. Après, je pense qu’il a en lui de progresser, de passer des étapes et d’avoir un jour ce niveau, mais si tu me demandes aujourd’hui pour moi c’est un excellent joueur de Ligue 1 mais je sais pas si il a cet excellent niveau transposable au niveau international. » Jonathan Machardy – After Marseille – 17/11/2022

