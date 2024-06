OM : Azzedine Ounahi flambe avec le Maroc !

Alors que les Lions de l’Atlas disputaient un match de qualification de la coupe du monde 2026 face au Congo, Azzedine Ounahi s’est encore illustré. Auteur d’un magnifique but en début de rencontre et de 2 passes décisives, le milieu marocain de l’OM a grandement participé au succès (6-0) de son équipe.

L’équipe de Walid Regragui affrontait le Congo, mardi, lors d’un match de qualification pour la coupe du monde 2026. Titulaire lors du coup d’envoi, Azzedine Ounahi ce sera une fois de plus illustré avec le maillot marocain et a inscrit le premier but de la rencontre d’un enchaînement magnifique, à la 8éme minute de jeu.

Une performance complète

Un magnifique but qui rappelle celui inscrit face au Stade de Reims en début de saison avec l’OM. Le joueur marocain ne se sera d’ailleurs pas contenté de cet enroulé et aura grandement participé au succès de son équipe. A la 39éme minute, il délivrera une passe décisive pour le buteur Ayoub El Kaabi, et une seconde à la 53ème minute, toujours pour le même joueur.

Un problème avec l’OM ?

Signant une nouvelle très bonne performance avec sa sélection nationale, le milieu de terrain de l’OM a suscité plusieurs réactions de la part des supporters de la cité phocéenne. Certains, comme Sangri84, sur X, lui reprochent notamment d’être « bien dans ses crampons qu’avec le Maroc ». De quoi relancer certains débats, en pleine période de mercato.

Pfff… En fait le type est bien dans ses crampons qu’avec le Maroc quoi… 🙄 — Seyd (@sangri84) June 11, 2024