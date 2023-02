OM : L’explication de Bailly sur le premier but encaissé…

Après sa lourde défaite, 3 à 0, face au PSG ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille doit se concentrer sur le quart de finale de Coupe de France, face à Annecy, qui arrive ce mercredi. Eric Bailly s’est confié en zone mixte après le match.

Trois semaines après la victoire des Marseillais en Coupe de France face au Paris-Saint-Germain, synonyme de qualification en quart de final, les Parisiens ont pris leur revanche. Match à oublier pour se mettre en mode Coupe de France et se qualifier pour les demies finales, dès mercredi, face à Annecy au Vélodrome.

Cette défaite doit être utilisée pour progresser et pour préparer le match de Coupe qui arrive trois jours après le choc face à Paris. Les Parisiens creusent l’écart en championnat grâce à leur victoire. Ils prennent huit points d’avance sur l’Olympique de Marseille, deuxième. Les joueurs d’Igor Tudor conservent leur deuxième place grâce à la défaite de Monaco face à Nice (0-3) et au match nul de Rennes à Montpellier (0-0). Ils restent à deux points de leurs deux principaux rivaux.

Mais si le championnat n’est pas encore gagné, les Olympiens doivent se concentrer sur la Coupe de France pour avoir l’espoir de rapporter un titre au Vélodrome. La dernière fois qu’ils ont remporté ce trophée était en 1989. Les supporters attendent de revoir leur club le remporter, 13 ans après leur dernier titre (de champion de France).

Le championnat continu

« C’était un match très difficile pour tout le monde. Le début du match était encourageant, mais ensuite, nous avons commis de petites erreurs. Contre des joueurs de ce niveau, ces erreurs sont très coûteuses. Nous devons essayer d’oublier ce match, même si cela n’est pas facile, et nous concentrer sur le prochain match. Paris a remporté trois points très importants, mais le championnat continue. Nous devons nous focaliser sur la suite et obtenir de nouveaux résultats positifs. Nous aurions dû continuer ce que nous avons fait lors des premières minutes, avec l’envie et la bonne pression. Nous avons encaissé le premier but à cause d’un manque de concentration. » Eric Bailly – Source : Zone mixte (26/02/2023)

