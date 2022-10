OM : Bailly va-t-il enfin enchainer ?

L’OM s’est imposé à Lisbonne 2-0 face au Sporting ce mercredi lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation d’Eric Bailly sur ce match.

Après la victoire 4-1 lors du match aller, l’OM devait confirmer son retour en forme en Ligue des Champions au Portugal face au Sporting. Contrairement au début de match raté au Vélodrome, les marseillais ont maitrisé le début de match en se sortant techniquement du pressing des hommes d’Amorim. Avec un Guendouzi aligné dans le trio d’attaque mais qui en fait décroche pour aider le milieu, l’OM combine et domine ce début de match. A la 17e minute, Harit est trouvé par Rongier dans la surface, il touche le ballon avant de se faire découper par Esgaio. Deuxième carton jaune synonyme de rouge pour le défenseur et penalty transformé par Guendouzi. L’OM mène 0-1 et se retrouve en supériorité numérique. Les marseillais maitrisent ce match, Sanchez tente une frappe des 30 mètres et oblige Israel a repoussé en corner, partie remise pour l’attaquant chilien. Le VAR valide le but du chilien 5 minutes plus tard, à la limite du hors jeu Harit récupère une passe millimétrée de Mbemba à droite et ajuste au point de penalty pour Sanchez qui termine à bout portant. 0-2, le match semble déjà plié. Lopez réalisera une belle intervention en début de seconde période, Harit un festival obligeant les portugais à enchainer les fautes. Gonçalves va se faire expulser pour deux cartons jaunes enchainés, le Sporting à 9 à la 61e, le match est terminé. Harit et Rongier auraient pu marquer le 0-3, mais finalement le score ne bougera plus. Grosse victoire de l’OM qui se relance dans cette Ligue des Champions.

La note d’Eric Bailly : 6/10

Son appréciation

Bailly va-t-il enfin enchainer ?

Le défenseur prêté par Manchester United a globalement été bon depuis son arrivée à Marseille, mais il n’est pas dans la capacité physique d’enchainer les matches. Si Tudor l’a annoncé à 100% après la Coupe du Monde, va-t-il pouvoir jouer d’avantage avant ? Toujours est-il que face au Sporting, il a apporté sa sérénité dans les relances, sûr dans ses intervention et balle au pied il a rassuré sa défense. Mis à part son carton jaune, son match est remarquable. Reste à savoir si ce dernier sera aligné face au PSG dimanche ?

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Préservé face à l’AC Ajaccio, le défenseur ivoirien a été sûr lors du début de rencontre, en maîtrisant Edwards dans l’axe et en ressortant les ballons proprement, avec quelques jolies feintes de corps (6e, 11e). Après le nouveau sabordage du Sporting, il n’a pas eu beaucoup de travail à effectuer, mais prend un avertissement après une intervention sur Nuno Santos (43e). Remplacé par GIGOT (64e), qui a joué peinard. Maxifoot 6.5/10 Le défenseur central a réalisé un match solide. Excellent dans les duels, l’ancien Mancunien n’a laissé que des miettes aux attaquants adverses. Footmercato 6.5/10 Sa première période est quasi parfaite : une grande sérénité, des prises balles assurées, des relances sur ses partenaires, 100 % de duels remportés et des interventions dans le bon timing. Ou presque puisqu’il écope d’un avertissement juste avant la pause (42e), puis ne s’entend pas avec Balerdi, concédant dans la foulée un corner très évitable. Le seul tout petit passage à vide du soir.

