OM : Bakambu, une série de mauvais choix

L’Olympique de Marseille s’est encore incliné à domicile face à Monaco cette fois lors de la 27e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Cédric Bakambu lors de ce match.

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de se rassurer devant ses supporters. La première mi-temps a été plutôt intéressante avec du mouvement, du pressing et plusieurs occasions. Comme souvent, les olympiens ont été incapables de convertir leurs occasions. Monaco a bien mieux joué la seconde période et l’OM a bafouillé son football avec plus de pertes de balles et d’approximations. Sur un contre, Ben Yedder a parfaitement décalé Volland, la frappe de l’attaquant a trouvé le poteau et Martins a conclu sur le second ballon. La VAR a validé ce but dans un premier temps annulé pour hors jeu. L’OM a été incapable de réagir, les occasions n’ont pas été assez tranchantes…

Titularisé par Sampaoli avec Payet et Arek Milik, Bakambu a eu du mal à être efficace. Servi mais trop brouillon, il a fait beaucoup de mauvais choix.

La note de Cedric Bakambu : 3/10

Bakambu, une série de mauvais choix

Titulaire aux côtés de Milik et Payet, l’international congolais n’a pas réussi à peser dans la rencontre, à l’image de ses coéquipiers. Malgré tout, il a été dans les bons coups sur les rares occasions marseillaises. Conduite de balle désastreuse sur une contre-attaque où il semblait avoir de l’avance, passement de jambes alors qu’il avait l’occasion de servir Milik… Que de mauvais choix qui n’ont pas permis à l’ancien attaquant de Villarreal d’offrir le but de la délivrance aux Olympiens. Remplacé par Bamba Dieng qui n’a guère apporté plus. Difficile pour le Sénégalais de changer la dynamique du match et d’apporter de l’allant offensif.

