OM : Balbir a adoré la prestation de ce Marseillais « il a pris encore plus d’envergure sous Tudor » »

Face au PSG, Pau Lopez a été d’une grande aide pour son équipe, malgré le but encaissé à la fin de la première mi-temps. Denis Balbir a été très impressionné par son match.

L’Olympique de Marseille a perdu 1-0 face au PSG au Parc des Princes ce dimanche. Malgré la défaite, la prestation de Pau Lopez a été d’une grande qualité lors de cette 11e rencontre de Ligue 1. Le gardien espagnol prend de l’ampleur dans l’effectif marseillais, surtout après le départ de Steve Mandanda.

Il a grandi au fil des matchs

Pour Denis Balbir, c’est clairement le joueur à mettre en avant ce dimanche. Sans lui, l’OM aurait pu perdre sur un score bien plus élevé mais il s’est imposé dans plusieurs duels face au trio Neymar, Mbappé et Messi.

A LIRE AUSSI : OM : « Vous attendez beaucoup trop de Bamba Dieng ! »

« En face, j’ai bien aimé la prestation du gardien de Marseille, Pau Lopez. A son arrivée, l’Espagnol a eu du mal. Ce n’était pas évident de sortir de l’ombre de Steve Mandanda et de l’attachement qu’il suscitait à Marseille. Lui n’y pouvait rien mais il a été pris en grippe. Je trouve que Pau Lopez a vraiment progressé. Il a grandi au fil des matchs, il a pris encore plus d’envergure sous Igor Tudor. Dimanche soir, il a fait un grand match et montré qu’il était bien ce gardien d’envergure dont l’OM avait besoin. » Denis Balbir – Source : But Football Club (17/10/22)

La note de Pau Lopez : 8/10

Son appréciation

Lopez a passé un cap !

malgré une bonne saison 2021/2022, Pau Lopez devait faire avec l’ombre de Steve Mandanda. Le départ de l’ancien capitaine à Rennes semble avoir libéré le portier espagnol. Il s’affirme plus et montre sa qualité sur sa ligne. Il a permis à l’OM d’espérer en étant décisif dès le début du match avec 3 gros arrêts. Il l’a encore était parfait face à Mbappé ou encore Verratti. Une énorme prestation qui n’est pas récompensée à cause du but de Neymar dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur lequel il ne peut rien faire.