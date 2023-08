OM : Balbir désigne le point faible de l’équipe de Marcelino !

Dans un édito publié cette semaine, Denis Balbir a fait un premier bilan de l’effectif marseillais après les matchs de préparation. Il a désigné le point faible de l’OM d’après lui !

L’Olympique de Marseille va affronter le Pana en 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Denis Balbir a publié un édito sur le site But Football Club! où il détaille ce qu’il pense des matchs de l’OM avant la double confrontation face au club grecque. D’après lui, l’un des gros points noirs de cette équipe est le gardien Pau Lopez.

C’est quand même dommage d’être aussi fragile à ce poste-clé

« On l’a vu face à Leverkusen la semaine passée, l’OM n’a pas encore pris ses repères ni assimilé tous ses changements dans son effectif. En plus de ça, le gardien de but Pau Lopez est loin d’être un gage de sécurité. Comme je le disais déjà quand Jorge Sampaoli avait choisi d’en faire le remplaçant de Steve Mandanda, je trouve que c’est même le maillon faible de cette équipe, affirme le journaliste dans son édito. C’est quand même dommage d’être aussi fragile à ce poste-clé quand on joue la Ligue des Champions. Si l’OM part avec un handicap car il n’est pas dans le rythme de la compétition, les Phocéens ont quand même de l’ambition et d’excellents joueurs arrivés cet été (Kondogbia, Aubameyang). Il peut compter sur des joueurs d’expérience comme Rongier ou Guendouzi pour aborder cet été délicat. »

🔵⚪ Pau Lopez a fait deux grosses erreurs face au Bayer Leverkusen. 🎙️ @Jonatan_M13 : « Il a des qualités, mais pas celles pour être le gardien titulaire de l’OM. » pic.twitter.com/xqAhJToFMj — After Foot RMC (@AfterRMC) August 2, 2023

Jonatan MacHardy détruit Pau Lopez

Dans l’After Foot d’RMC, Jonatan MacHardy estime « qu’au vu de l’équipe que Marseille est entrain de construire, les olympiens mériteraient mieux qu’un gardien aussi passif ». Le chroniqueur reconnaît « des qualités » à Pau Lopez mais « pas celles pour être le gardien titulaire de l’OM ». « Il a des lacunes dans les sorties aériennes, il est incapable d’inculquer de la confiance à ses défenseurs » a souligné le consultant RMC Sport. « Il subit les événements sur les matchs. Par exemple, l’année sous Sampaoli après le match au Parc des Princes face au PSG, il y a une série de 3-4 matchs où l’on a l’impression que cela fait 1 tir cadré 1 but » a-t-il ajouté.