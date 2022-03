OM – Bâle (2-1) – Sampaoli : « Il aurait dû y avoir au moins 4 buts de différence »

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Bâle ce jeudi soir à l’occasion des huitièmes de finale aller de Conference League grâce notamment à un doublé d’Arkadiusz Milik. La réaction à chaud de l’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli au terme de la rencontre.

La réaction de l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli après la victoire de l’OM face à Bâle (2-1) :

« Je crois que l’analyse doit être faite sur la grande différence footballistique qu’il y a eu sur le terrain. Il y aurait pu y avoir 4 buts de différence face à cette bonne équipe. C’est dommage de prendre ce but de Bâle qui parait peut-être hors-jeu. (…) « Nous pensons qu’il faut répéter ce genre de prestations comme aujourd’hui ou la première mi-temps de Monaco. Mais il faut plus convertir, il aurait dû y avoir au moins 4 buts de différence. Alors qu’au final on va aller en Suisse avec un seul but d’avance. (…) « Il y a une équipe qui a tiré 20 fois et l’autre, une mais au final ça se termine à 2-1. En plus avec ce hors-jeu… La réussite n’est pas forcément de notre côté. » Jorge Sampaoli – Source : Football Club de Marseille