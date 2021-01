OM : « Balerdi a eu sa chance… Et s’est totalement raté ! »

L’OM coule. Après avoir perdu face au dernier de Ligue le weekend dernier, les marseillais se sont inclinés face à Lens mercredi en match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi…

L’OM a fait illusion pendant 10 minutes dans l’envie. Le bloc mis en place par Villas-Boas était haut et proposait un pressing intense. Cette motivation s’est vite heurtée aux erreurs techniques et à l’impossibilité de s’approcher des buts de Leca. Tout s’est effrité au fil des minutes, les marseillais ont été incapables de construire des attaques et Lens a pris le match en main en seconde mi-temps. Tout s’est écroulé après l’ouverture du score du RCL qui a copieusement dominé ce début de second acte. La faillite est collective et mentale, les joueurs ne répondent plus. Titularisé suite à la suspension d’Alvaro, Leonardo Balerdi a encore fauté. Il avait dit qu’il devait jouer plus simple et gommer ses erreurs, c’est raté…

La note de Leonardo Balerdi : 2/10

son appréciation