OM : Balerdi a pris l’ascendant sur Gigot !

L’OM s’est imposé à Lisbonne 2-0 face au Sporting ce mercredi lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Léonardo Balerdi sur ce match.

Après la victoire 4-1 lors du match aller, l’OM devait confirmer son retour en forme en Ligue des Champions au Portugal face au Sporting. Contrairement au début de match raté au Vélodrome, les marseillais ont maitrisé le début de match en se sortant techniquement du pressing des hommes d’Amorim. Avec un Guendouzi aligné dans le trio d’attaque mais qui en fait décroche pour aider le milieu, l’OM combine et domine ce début de match. A la 17e minute, Harit est trouvé par Rongier dans la surface, il touche le ballon avant de se faire découper par Esgaio. Deuxième carton jaune synonyme de rouge pour le défenseur et penalty transformé par Guendouzi. L’OM mène 0-1 et se retrouve en supériorité numérique. Les marseillais maitrisent ce match, Sanchez tente une frappe des 30 mètres et oblige Israel a repoussé en corner, partie remise pour l’attaquant chilien. Le VAR valide le but du chilien 5 minutes plus tard, à la limite du hors jeu Harit récupère une passe millimétrée de Mbemba à droite et ajuste au point de penalty pour Sanchez qui termine à bout portant. 0-2, le match semble déjà plié. Lopez réalisera une belle intervention en début de seconde période, Harit un festival obligeant les portugais à enchainer les fautes. Gonçalves va se faire expulser pour deux cartons jaunes enchainés, le Sporting à 9 à la 61e, le match est terminé. Harit et Rongier auraient pu marquer le 0-3, mais finalement le score ne bougera plus. Grosse victoire de l’OM qui se relance dans cette Ligue des Champions.

La note de Léonardo Balerdi : 6/10

Son appréciation

Balerdi a pris l’ascendant sur Gigot !

Alors qu’il était sur une pente ascendante, son erreur d’appréciation a coûté la défaite face à l’AC Ajaccio la semaine dernière. Mais Tudor lui fait confiance et n’a pas hésité à le relancer face au Sporting en Ligue des Champions. Aligné comme axial gauche, il a parfois affiché un peu de fébrilité mais globalement il a proposé un match solide. Tranchant dans les airs et les duels, il s’est appliqué à la relance. Il a passé une seconde période bien tranquille. Il est en train de s’installer dans la peau d’un titulaire !

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Il se gêne avec Bailly, en fin de première période, et concède un corner évitable. Pour le reste, il a été intéressant, à l’image de cette intervention gourmande (12e) et a régné dans les airs face à une opposition faiblarde. Le match avançant, le Sporting terminant à neuf, il s’est permis de prendre des responsabilités dans la construction. Maxifoot 7/10 Un bon match pour l’Argentin. A gauche de la défense à trois, le défenseur marseillais a remporté la quasi totalité de ses duels, au sol et dans les airs. Il n’a pas été mis en difficulté ce soir. Footmercato 6/10 Après sa rencontre convaincante du match aller, on attendait la confirmation du défenseur central, surtout après une mauvaise prestation en championnat. Le gaucher a démarré timidement, perdant un premier duel avant de se lancer. Face au faible rendement offensif adverse, il n’a finalement pas eu grand-chose à faire. A part ce corner offert au Sporting, il a également su aller gratter des ballons au milieu.

