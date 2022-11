OM : Balerdi, ça devient sérieux !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Lyon et se relance enfin après une grosse série de défaites. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Léonardo Balerdi.

L’OM a réalisé une prestation convaincante face à une équipe lyonnaise très moyenne. Tudor n’a pas changé son système et il a conservé son duo Rongier / Veretout au milieu. Les marseillais ont pressé haut et se sont montrés appliqués dans les sorties de balle. Comme souvent, il a encore eu beaucoup d’erreur à la finition avant que Gigot ne libère les siens juste avant la mi-temps. L’OM a mieux géré la seconde période en mettant de l’impact dans les duels, mais Sanchez et Guendouzi n’ont pas tué le match et l’OM s’est fait peur dans le dernier quart d’heure en jouant trop bas, Cherki a frappé juste à côté. Au final l’OM s’impose logiquement face à Lyon malgré un arbitrage médiocre de monsieur Letexier qui a oublié un penalty, annulé un but valable et s’est montré bien clément sur de grosses fautes des lyonnais.

A lire : OM : La folle célébration de Gigot avec les supporters !

A lire : OM – Lyon : Igor Tudor se justifie sur Bamba Dieng !

La note de Léonardo Balerdi : 6.5/10

Son appréciation

« Balerdi, ça devient sérieux !

Il enchaine les matches et profite de la fragilité de Bailly pour s’installer comme un titulaire de la défense avec Mbemba. Si le défenseur argentin a encore quelques moments d’égarement sur certains matches, il affiche cette saison une capacité à rester concentré. Cela fût le cas face à Lyon avec des interventions judicieuses sur Dembélé, Lacazette ou encore Toko Ekambi. Balerdi est appliqué, solide dans les duels et intéressant dans sa relance. Il peut aller chercher haut et dispose d’une vitesse de course appréciable. Il est aussi impliqué sur le but, faisant profité Gigot de son appel au premier poteau qui attire trois défenseurs lyonnais. Un joueur en progression !

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Une vraie bonne prestation de l’Argentin, qui a participé au jeu très haut (10e), a réussi une belle intervention sur Dembélé (23e), puis contré une frappe de Lacazette (25e). Une belle récupération haute sur Lacazette (38e), qui a permis une situation olympienne. Vigilant en seconde période sur Toko Ekambi, un autre client, plus dangereux, plus rapide, qu’il a essayé de contenir au mieux. Maxifoot 6.5/10 Avec de nombreux duels à disputer en raison des gros risques pris par son équipe sur les phases offensives, le défenseur central de l’Olympique de Marseille a été à la hauteur. Malgré quelques dégagements peu orthodoxes, l’Argentin a souvent pris le meilleur sur Lacazette ou Dembélé et a été sérieux dans ses interventions. Footmercato 6/10 Aligné sur le côté gauche de la défense à trois marseillaise, l’international argentin (2 sélections), parfois acclamé et souvent décrié, a réalisé une première mi-temps globalement satisfaisante. Très peu inquiété, il s’est, malgré tout, mis en valeur sur quelques très bonnes interventions défensives (24e, 25e). Sérieux dans le second acte (4 ballons récupérés, 4 interceptions), l’ancien des Marsupiaux peut, globalement, remercier des Lyonnais amorphes dans les 25 derniers mètres.

RETROUVEZ Notre debrief après cette victoire face à Lyon