OL – OM (1-2) – Lovren : « C’est la merde ! »

L’OM a arraché une victoire précieuse face à Lyon (1-2) ce dimanche soir lors de la 32e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet à Marseille de reprendre la seconde place derrière le PSG et devant Lens. Le défenseur lyonnais Dejan Lovren n’a pas caché son amertume au terme de la rencontre. Après la défaite concédée par l’OL dans les derniers instants de l’Olympico contre l’OM (2-1), en clôture de la 32e journée de Ligue 1, le défenseur lyonnais Dejan Lovren n’a pas caché son amertume en allant s’exprimer face à la presse. « C’est la merde ! lâche-t-il aux micros des journalistes présents en zone mixte. « C’est dommage. Je ne peux pas dire que l’on mérite un point, admet tout de même Lovren en zone mixte. Mais on a donné le but à la dernière minute. Nous avons fait tout bien en seconde période. Alexandre a marqué, on est revenu. Il restait trente secondes. Ce sont les petits trucs. Ce sont les erreurs que nous faisons et c’est vraiment dommage. Ces matchs se jouent sur les petits détails. Et nous ne sommes pas concentrés jusqu’à la fin. Nous avons commis quelques erreurs inacceptables pour moi. Mais si on enlève celles-ci on peut avancer. »

Les trois points, sur le fil, font extrêmement plaisir

Au micro de Prime Vidéo Jean-Pierre Papin a également livré son analyse de la rencontre au coup de sifflet final : « J’ai un grand sourire parce qu’on savait que c’était un match important, se réjouit l’ancien attaquant de l’OM. On savait qu’on n’avait pas le droit de se manquer. On devait rapporter quelque chose. Les trois points comme ça sur le fil font extrêmement plaisir. Mais on aurait dû gagner avant. Avec 2-3 occasions qu’on aurait dû mettre. Mais cette victoire est magnifique. Je ne sais pas si c’est un signe pour la fin de saison. Mais j’ai vu un bon match de foot avec deux belles équipes. Il y a eu des occasions de part et d’autre. Avec deux grands gardiens qui ont fait les arrêts qu’il fallait. Après ça se joue un coup de dés.«