OM : Balerdi est cash, il ne veut pas voir David marquer au Vélodrome !

Avant la reception du LOSC pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France ce mardi, la traditionnelle conférence de presse d’avant match avait lieu ce mardi. Le capitaine Léonardo Balerdi s’est confié sur le match à venir et son envie de museler l’attaquant Jonathan David.

Léo Balerdi veut éviter que l’attaquant du LOSC David marque demain soir face à l’OM. « On sait bien les choses qu’on doit faire contre Lille. David ou d’autres ont des qualités incroyables. David est très intelligent. On va tout faire pour montrer qu’il ne doit pas marquer. (…) Face au LOSC ? D’amener de la tranquillité, de continuer avec notre jeu. On a fait ça contre Rennes. C’est ce qu’on doit faire. Quand on joue notre jeu, on se sent très fort. Si on joue de la même façon les 90 minutes, on aura des opportunités et on va faire mal. »

