Il ne peut pas s’en empêcher

Malgré une prestation plus que convenable, Leonardo Balerdi est à l’origine du seul but encaissé par Ruben Blanco. Le jeune défenseur n’a pas pu s’empêcher de faire une boulette, comme à son habitude depuis qu’il est à l’OM. Un dégagement raté et Balogun trompe le gardien espagnol. C’est à ce niveau-là que l’Argentin doit progresser pour enfin passer un cap. Dans l’ensemble, son match a été correct avec de belles interceptions et des relances propres vers l’avant… Il aura cependant été le moins décisif à ce poste.