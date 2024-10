OM : Balerdi, le poids d’un nouveau statut !

Leonardo Balerdi, récemment nommé capitaine de l’Olympique de Marseille (OM) par l’entraîneur Roberto De Zerbi, traverse une phase délicate pour retrouver son niveau de performance exceptionnel de la saison précédente. Cette nouvelle responsabilité génère une pression importante sur ses épaules.

Selon une source proche du club relayée par le journal la Provence, Léo Balerdi ressent une forte nervosité liée à son nouveau statut. « Il est super nerveux parce qu’on lui a donné des responsabilités qu’il ne pensait pas avoir », a-t-elle confié. En tant que leader, il doit répondre aux attentes élevées des supporters et de la direction, tant sur le plan défensif qu’offensif.

Balerdi, nouveau rôle

Bien qu’il soit encore en phase d’ajustement, Balerdi est conscient que ses performances pourraient susciter des critiques. Jacky Bonnevay, ancien capitaine de l’OM, souligne l’importance de la performance dans la Provence : « Il est crucial d’être performant, sinon ce choix pourrait être remis en question. » Des résultats décevants pourraient transformer le brassard de capitaine en un véritable fardeau, d’autant que la recrue Hojbjerg s’est affirmé dans le rôle du leader.

Pour Balerdi, le défi ne se limite pas à retrouver son meilleur niveau de jeu. Il doit également adopter une vision collective, servant de lien entre l’entraîneur, la direction et le staff. Le rôle de capitaine à l’OM exige à la fois des performances individuelles solides et une attitude exemplaire.

Conclusion

Leonardo Balerdi fait face à des défis importants en tant que nouveau capitaine de l’OM. Sa capacité à performer et à s’adapter à ses nouvelles responsabilités sera cruciale pour son succès et celui de l’équipe. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l’avenir du défenseur central et pour l’Olympique de Marseille.