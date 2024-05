OM : Balerdi prévient l’Atalanta !

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul ce jeudi soir face à L’Atalanta (1-1) et préserve ainsi toute ses chances de qualification pour la finale de la Ligue Europa. Au terme de la rencontre, le défenseur de l’OM Leo Balerdi a évoqué le match retour qui se jouera la semaine prochaine en Italie.

Le défenseur argentin de l’OM s’est exprimé en zone mixte après le match de l’OM contre l’Atalanta hier soir en ligue Europa au stade vélodrome. Il s’est dit confiant pour le match retour.

«Bien sûr qu’on a eu beaucoup de chances de marquer, qu’on pouvait faire mieux, qu’on pouvait avoir la victoire. Mais on est positif. C’est comme ça. Après, un match à domicile, c’est pas mal. Maintenant, il faut chercher la victoire là-bas, prévient le défenseur argentin avant de poursuivre : « oui, on est confiant à 100% ! L’envie qu’on a eue, l’attitude qu’on a montrée et aussi je pense qu’on était aujourd’hui supérieur donc on va essayer de faire ça là-bas (…) Il y avait des joueurs qui n’étaient pas contents parce qu’on a eu, comme je t’ai dit, les occasions, on peut gagner ce match mais il faut rester positifs parce qu’on va le faire,» a ainsi déclaré Barlerdi en zone mixte au terme de la rencontre.

