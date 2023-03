OM : Balerdi relève la tête !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé face 0-1 à Rennes. Les marseillais consolident leur second place, FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Léonardo Balerdi.

L’OM s’est imposé 0-1 à Rennes dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Une victoire importante attendue après la grosse claque reçue face au PSG et surtout l’incroyable élimination face à Annecy en Coupe de France. Les marseillais ont bien entamé cette rencontre, Under a eu une belle occasion non cadrée, puis Clauss a buté sur Mandanda. Les marseillais ont proposé un pressing haut qui a gêné les rennais, mais cette domination n’a pas été concrétisée. Finalement, les hommes de Brune Genesio ont répondu par un jeu rapide vers l’avant, profitant des largesse de Tavares dans son couloir droit. Gouiri a trouvé la barre, Kalimuendo a buté sur Lopez. En seconde mi-temps, l’OM a trouvé la faille en jouant rapidement un coup franc, Kolasinac concluant cette action (0-1 / 57′). Un avantage qui sera conservé jusqu’au bout par les olympiens, Rennes étant incapable de se procurer de véritables occasions franches. Une victoire capitale malgré une prestation moyenne.

A LIRE AUSSI : Riolo : « Exaspéré par un ce joueur de l’OM… »

A lire AUSSI : OM : En colère, Bruno Genesio ne digère pas !

La note de Léonardo Balerdi : 6/10

Son appréciation

« Balerdi relève la tête !

A l’envers face à Annecy en seconde période, le jeune défenseur argentin a été la cible logique des critiques. Ce dernier jouait gros face à Rennes dans un rôle de défenseur central, dans l’axe son meilleur poste. Ce dernier a été solide dans les duels, il a bien canalisé Kalimuendo et a été précieux dans les airs. Accrocheurs, il a tout de même récolté un carton jaune pour une faute sur Toko Ekambi. Il s’est appliqué dans les relances, même s’il a parfois affiché un peu de fébrilité. Un match solide qui devrait le relancer pour cette fin de saison…

Les notes des médias

L’Equipe 5/10 On guettait son état mental, après la terrible soirée contre Annecy, mais il a plutôt bien répondu. Il n’a pris aucun risque, concentré sur sa partition défensive, son placement et son vis-à-vis, Kalimuendo. Il ne respire pas la pleine confiance, loin de là, mais il a relevé la tête. Maxifoot 6.5/10 Maintenu titulaire malgré ses grosses difficultés sur les derniers matchs, le défenseur central de l’Olympique de Marseille a justifié la confiance de son entraîneur Igor Tudor. En couverture, l’Argentin a été sérieux en coupant plusieurs situations adverses. Dans les duels, le Phocéen a dominé les Bretons dans les airs et a récupéré plusieurs ballons. Footmercato 7/10 Au cœur de la défense olympienne, l’Argentin de 24 ans devait se racheter après sa sortie catastrophique face à Annecy en Coupe de France. Dans une première période compliquée pour l’OM, il a su répondre présent et se montrer rassurant. Parfait dans le duel, inspiré à la récupération et bien placé pour intercepter quelques ballons dangereux, l’ex-joueur des Marsupiaux a rendu une très belle copie en terres bretonnes.

RETROUVEZ Notre debrief après cette victoire face à Rennes

C’est vraiment une grande victoire car ce n’est facile pour personne ici à Rennes

« « Je l’avais dit avant le match c’était important d’envoyer un message. Les autres ont fait match nul et c’était une opportunité pour nous de jouer ici. On voulait faire un bon résultat et finalement on prend ces trois points qui sont fantastiques bravo aux joueurs. On sent qu’il y a un truc particulier avec l’Olympique de Marseille . On avait travaillé sur des aspects mentaux et finalement les gars ont été supers. C’est vraiment une grande victoire car ce n’est facile pour personne ici à Rennes. C’est une des meilleures équipes de Ligue 1 donc venir gagner ici avec une semaine particulière c’est vraiment extraordinaire. » Igor Tudor – Source Prime Video » (05/03/2023)