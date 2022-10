OM : Balerdi se fait doucement une place dans le onze !

L’OM s’est imposé 4-1 face au Sporting ce mardi lors de la 3e journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Léo Balerdi sur ce match.

Le match face au Sporting était décisif dans ce début de saison des marseillais. Après deux défaites, les hommes de Tudor n’avait qu’une option : gagner. Dans un Vélodrome à huis clos, l’OM a très mal démarré son match se faisant prendre de vitesse par les attaquants portugais. Dès la première minute, Trincao a profité du bloc haut pour partir dans le dos de Tavares et Balerdi, la défense s’est replacée mais l’ancien attaquant du FC Barcelone a fixé Balerdi avant d’éliminé Veretout pour enrouler sa frappe dans la lucarne de Lopez. Un début catastrophique, confirmé par une nouvelle occasion de Trincao, dont la frappe est contré par Balerdi et un bel arrêt de Lopez. L’OM est en vie et le match va basculer sur un dégagement au pied tardif d’Adan, qui se fait contrer par le mort de faim Sanchez (1-1). L’expérimenté gardien espagnol du SCP va sombré après cette erreur, il va mal relancer face au pressing, Guendouzi va décaler Clauss qui va parfaitement trouver la tête d’Harit (2-1). Dans la foulée, Adan va se faire exclure à cause d’une main en dehors de la surface suite à un dégagement de Lopez. Son remplacement Isreal, ne va pas avoir le temps de toucher le ballon, Balerdi va marquer le 3-1 de la tête suite à un corner ! La seconde mi-temps sera bien plus ennuyeuse, même si Mbemba marquera la 4-1 d’une superbe feinte et frappe enchainée. Sanchez aurait pu marquer un doublé mais avec ses effort fourni il ratera le dernier geste. L’OM marque ses premiers points et se relance dans ce groupe !

La note de Leonardo Balerdi : 7/10

Son appréciation

Balerdi se fait doucement une place dans le onze !

En difficulté sur le but de Trincao car pris dans son dos et pas aidé par Tavares, le défenseur argentin a été bien trop attentiste. Mais ce dernier s’est bien repris par la suite en étant bien plus agressif dans les duels. Ce dernier s’est même offert un but de la tête et une grosse occasion. Une prestation d’ensemble solide, même s’il est moins à l’aise comme central gauche, son meilleur poste reste celui de libéro entre les deux axiaux…

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Très mal placé puis en retard à la course face à Trincao (1ère), le défenseur argentin s’est bien repris ensuite. Nettement plus vigilant dans son placement et surtout plus agressif dans les duels, il s’est aussi distingué offensivement en marquant de la tête (28e). Il aurait même pu s’offrir un doublé mais sa reprise est passée à côté (44e). Maxifoot 6/10 Titulaire après son match intéressant à Angers (3-0), le défenseur central de l’Olympique de Marseille a également connu un début de rencontre difficile avec sa passivité sur le but de Trincão. Mais par la suite, l’Argentin a été capable de relever la tête avec une meilleure performance dans le jeu et bien évidemment ce but de la tête sur corner. Footmercato 6/10 D’entrée de match, face à Trincão, il lâche le marquage du Portugais sur l’ouverture du score (1e). Une faute grossière. Heureusement pour lui, il se rattrape à la 27e minute en inscrivant le but du break pour l’OM sur un caviar d’Harit sur corner.

