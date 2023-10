OM : Gattuso encence deux joueurs !

Auteur d’une présentation de haut niveau ce jeudi face à Brighton (2-2), Leonardo Balerdi a parfaitement assuré l’intérim en défense centrale où Samuel Gigot, qui souffre d’une fracture à la côte, devrait revenir à la fin du mois d’octobre. L’international argentin pourrait enchaîner une deuxième titularisation face au Havre ce dimanche.

Titulaire en défense centrale aux côtés de le défenseur de l’OM, Chancel Mbemba en l’absence de Samuel Gigot qui souffre d’une fracture à la côte et qui ne devrait pas reprendre la compétition avant la fin du mois, Leonardo Balerdi a parfaitement assuré l’intérim en livrant une prestation de grande qualité ce jeudi face à Brighton (2-2). Le défenseur argentin devrait avoir l’occasion d’enchaîner face au Havre ce dimanche, même si Bamo Meïté candidate également en charnière.

En conférence de presse l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso a d’ailleurs cité le nom du défenseur argentin parmi les satisfactions du dernier match contre Brighton : « Je connais déjà les joueurs, j’aime bien suivre les joueurs. Donner un seul nom serait faire du tort aux autres. Tous les joueurs m’ont surpris. Leo (Balerdi) et Chancel (Mbemba) ont par exemple fait un gros match contre Brighton. Si on continue comme ça semaines après semaines, on a une très grande marge de progression ».

Veretout forfait, un milieu Rongier Ounahi Kondogbia ?

Touché à l’arrière de la cuisse droite, Jordan Veretout est sorti dès la 47e minute. L’international français souffre d’une simple lésion qui l’empêchera toutefois de jouer contre le Havre. Entré à sa place face aux Seagulls, Azzedine Ounahi n’a guère convaincu, lui qui vit un début de saison difficile. Contraint d’occuper le couloir gauche sous les ordres de Marcelino, où il ne pouvait pas exprimer toutes ses qualités, le Marocain retrouve un rôle axial avec Gennaro Gattuso mais n’en a pas encore profité pour tirer son épingle du jeu. Au contraire de l’incontournable Valentin Rongier qui est à 100% de ses capacités. Pape Gueye, suspendu par la Fifa, ne reviendra pas avant novembre ou début décembre.

Rétabli après une blessure à un genou suivie de douleurs aux adducteurs, Geoffrey Kondogbia n’a plus joué depuis le 17 septembre (quatre matchs) et ses 24 minutes face à Toulouse (0-0). Le technicien italien pourrait tout de même le lancer dès le coup d’envoi, même si cela est loin d’être une certitude.

