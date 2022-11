OM : Balerdi veut se montrer rassurant !

Hier soir, après cinq matchs sans gagner, les marseillais ont réussi à déjouer le mauvais sort en gagnant contre l’Olympique Lyonnais au Stade Vélodrome. Sur une passe de Veretout, Samuel Gigot a ouvert le score de la tête à la 43ème minute et les hommes d’Igor Tudor se sont imposés sur la plus petite des marges.

C’est une période de doute qu’a traversé l’OM en octobre. Dans une très bonne forme en début de saison, les marseillais détruisaient tout sur leur passage et suivaient le PSG à la trace au classement. Mais la première défaite à domicile contre Ajaccio (1-2) a mis fin à l’illusion et les doutes ont commencé à fuser quant à la capacité de Tudor à gérer son effectif.

Même si la rencontre contre le Sporting au Portugal a rassuré bon nombre de supporters, les défaites frustrantes contre Paris, Lens puis Francfort ont mis en exergue les défauts d’Igor Tudor : mauvais coaching, gestion d’effectif douteux et obstination aveugle dans ses choix, le coach croate a vraiment perdu la confiance des supporters marseillais pendant cette période.

On est tous ensemble avec le coach, le staff et le président

Sur cette question, Leonardo Balerdi, auteur d’un bon match contre les gones, est monté au créneau pour défendre son coach après la rencontre en zone mixte.

« Oui, on est tous ensemble avec le coach, le staff et le président. On est aussi avec les supporters. Je pense que lors du dernier match on a fait de très bonnes choses. Je pense que quelques petits détails ont manqué. Mais aujourd’hui on a été bons sur les petits détails. » Leonardo Balerdi – Zone mixte – 06/11/2022

On mérite ça! Il faut continuer tous ensamblé 🦾🧠🫀 pic.twitter.com/15HwntHclk — Leo Balerdi ⚡️ (@leoobalerdi5) November 7, 2022

