OM : « Bamba Dieng et Luis Henrique… C’est le jour et la nuit ! »

Cheikh Bamba Dieng monte en puissance ces dernières semaines. Il s’affirme de plus en plus avec l’OM. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, nous avons comparé l’attaquant sénégalais avec Luis Henrique.

Récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Cheikh Bamba Dieng connaît une ascension fulgurante depuis le début de sa carrière. Alors qu’il a fait ses débuts en professionnel il y a un an, le 10 février 2021, l’attaquant de l’OM continue de gravir les échelons.

Est-ce que Bamba Dieng aura quelqu’un pour l’accompagner mentalement ? – Thierry Audibert

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Thierry Audibert et notre journaliste Nicolas Filhol sont revenus sur la montée en puissance de Cheikh Bamba Dieng.

« Jean-Pierre Papin, il a eu l’accompagnement de Bernard Tapie. On sait aujourd’hui que ça a été son mentor mentalement, pour tout. Est-ce que Bamba Dieng aura quelqu’un qui pourra jouer ce rôle là pour l’empêcher de partir dans tous les sens ? Il est jeune, la célébrité, l’argent qui arrive ça peut te tourner la tête. Est-ce qu’il aura quelqu’un pour lui dire « Ton parcours n’est pas fini, il ne fait que commencer, tu n’es qu’au début, le football ça va très vite. » » Thierry Audibert – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)

Dieng est monstrueux physiquement – Nicolas Filhol

« Sampaoli ne lui a pas tant donné de temps de jeu que ça je trouve depuis le début de la saison. Il a un truc différent par rapport à ce que l’on a aujourd’hui dans l’effectif. Ce côté où il n’a pas peur, de par ses appels, il est tranchant, il va vraiment vers le but. Bakambu a un peu ce côté-là aussi. Mais Dieng est dans la force de l’âge, il est tout jeune. Physiquement, il est monstrueux. La tête qu’il met contre l’Égypte, il monte super haut. Physiquement, il a d’énormes qualités aussi. Je me dis que c’est étonnant que Sampaoli ne l’ai pas fait plus jouer avant. Par rapport à un Luis Henrique, pour moi, c’est le jour et la nuit. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)