OM: Bamba Dieng visé par des cris racistes ?

Alors que Bamba Dieng est entré en cours de jeu, le Sénégalais aurait été victime de cris racistes de la part des supporters de la Lazio…

Certains journalistes sur place ont entendu des cris racistes visant Bamba Dieng. Interrogés à la fin du match, Pau Lopez et Jorge Sampaoli n’ont pas confirmé cela, puisqu’ils disent n’avoir rien entendu. Les cris de singe n’ont pas été inscrit dans le rapport de l’institution européenne. Alertés par les journalistes présents à Rome, les dirigeants marseillais ont indiqué qu’ils allaient réécouter les bandes sons et l’UEFA a dit qu’elle ferait la même chose…

Pau Lopez : « Je n’ai pas entendu les cris de singe contre Dieng. J’ai entendu des sifflets contre lui. Comme contre moi et Under parce qu’on a joué à la Roma. » #LAZOM

#LAZOM entre les cris de singes et organisation des médias pour les conférences de presse c’est honteux. On a fait la conf de Sampaoli on nous a sorti pour la conf de Sarri. La Lazio grand club ? Non je ne pense pas…@OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM @EuropaLeague pic.twitter.com/fVQLARechY

— Karim Attab (@karimattab1) October 21, 2021