OM: Zubizarreta pas étonné du niveau de Valentin Rongier

Auteur de deux saisons très timides, Valentin Rongier réalise un exercice excellent sous les ordres de Jorge Sampaoli. A l’origine de son recrutement, l’ancien directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta n’est pas étonné du niveau de l’ancien nantais…

Timide dans ses prestations lors de ses deux premières saisons à l’OM, Valentin Rongier semble enfin avoir le niveau attendu lors de son arrivée. Capitaine du FC Nantes, il fait toutes ses classes chez les canaris, avant de franchir un palier et de s’engager avec le club marseillais.

L’ancien directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta n’est pas surpris :

Il faut d’adapter, comprendre le club, le Vélodrome– Zubizarreta

» Il avait besoin d’un nouveau projet après Nantes et ce besoin de prouver à Marseille. Il faut s’adapter, comprendre le club, le Vélodrome. Je n’ai eu aucun doute sur sa capacité à se développer. Ça correspond au plan qu’on a eu quand on l’a recruté. Valentin est un joueur qui comprend et qui aime le jeu. Il peut jouer à trois ou à deux, dans n’importe quel système de jeu. Il a une très bonne condition physique. Il peut s’adapter à une position plus offensive, même s’il aime le cœur de jeu. C’est un très bon joueur, aussi dans le vestiaire. Il entretient le bonheur. Il est très professionnel, ça lui permet de rebondir dans des moments compliqués pour lui. Il comprend bien le jeu et il peut bien travailler dans les systèmes. Il a besoin de confiance pour progresser, c’est aussi au coach de lui donner cela. C’est à lui de se développer, de marquer plus de buts. Je pense qu’il préfère la distribution du jeu, de donner des passes décisives plutôt que marquer. » Andoni Zubizarreta— Source: Foot Mercato (21/10/21)

La ferveur est incomparable– Rongier

« Sur le plan personnel, je n’ai pas changé mes habitudes, même si je voyais beaucoup ma famille à Nantes. Niveau football, même si c’est un club populaire en France, la ferveur est incomparable avec Nantes . » Valentin Rongier— Source: Booska-P (17/10/21)