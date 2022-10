OM : « J’ai une idée bizarre pour Gerson »

Invités dans l’émission Débat Foot Marseille, le journaliste Jérémy Attali-Pietri et le chanteur, choriste, backeur du groupe IAM, Saïd ont donné leur avis sur Gerson mais aussi Nuno Tavares.

A la question de savoir ou doit jouer Gerson, le journaliste Jérémy Attali-Pietri estime que Igor Tudor pourrait le tester comme piston gauche. Une option qui intéresse Saïd qui pointe du doigt les carences défensives de Tavares…

Ce n’est pas l’idéal mais pourquoi pas ? Plutôt que le laisser sur le banc

« J’ai une idée bizarre. L’an dernier Gerson jouait parfois piston gauche, et il n’a pas fait des matches dégueulasses même au contraire. Alors pourquoi de temps en temps on ne ferait pas le test ? Gerson a la capacité physique. Dans le jeu de Tudor tu joue tellement haut que le piston sprinte pour redescendre mais la plupart du temps il est plus sur une ligne médiane. Je suis plutôt partisan de ça même si c’est du bricolage. Ce n’est pas l’idéal mais pourquoi pas ? Plutôt que le laisser sur le banc. » Jérémy Attali-Pietri – source : FCMarseille (20/10/2022)

Tavares est super fort mais il a un problème de repli défensif

« D’autant que Tavares est super fort mais il a un problème de repli défensif. Lors du dernier match il fait deux erreurs : a un moment il doit donner le ballon à gauche car il est seul, et il le donne à droite ! Mais non papa, donne-le à gauche. Et il a des problèmes de repli défensif, il est puissant il n’y a rien à dire, j’adore ce joueur, mais il a un problème à ce niveau-là et j’en parle souvent avec Akhenaton. » Saïd Radjiabou – source : FCMarseille (20/10/2022)

L’international brésilien a perdu au fil des semaines sa place de titulaire dans l’équipe d’Igor Tudor. Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a évoqué l’avenir de ce dernier. Il écarte visiblement un départ. au prochain mercato hivernal.

On croit beaucoup en Gerson et on croit qu’il va changer sa situation — Longoria

« Il doit retrouver sa place dans l’équipe, ça passe par le travail au quotidien. On se rappelle qu’il a connu une période similaire la saison dernière. Avec son travail quotidien et sa mentalité positive, il est devenu un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en fin de saison dernière. C’est dans les moments difficiles que tu vois les vrais professionnels. Il a des qualités techniques extraordinaires, il a la capacité de jouer dans cette équipe. On croit beaucoup en lui et on croit qu’il va changer sa situation avec son travail » Pablo Longoria – Source : RMC Sport (20/10/2022)

