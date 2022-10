OM : « Beaucoup de jeunes prennent mal les remarques et s’énervent », pas lui !

Auteur d’un très bon début de saison dans la défense centrale olympienne, Chancel Mbemba s’affirme comme l’un des cadres de cette formation. Ancien défenseur du RSC Anderlecht et aujourd’hui entraîneur adjoint des diables rouges espoirs, Olivier Deschacht n’a pas hésité à louer les qualités de l’international congolais pour l’Equipe.

En effet, Anderlecht était la première expérience européenne de Chancel Mbemba. Arrivé en 2011, il passe deux ans en équipe junior et accède à l’équipe première en 2013. Il aura l’occasion de jouer avec Olivier Deschacht, de 13 ans son aîné, pendant deux saisons.

Chancel, à chaque petite erreur, il prend le temps de parler, réfléchir, digérer, corriger

« Chancel est un homme très gentil, très honnête, c'est un "authentique.. À son côté à Anderlecht, en charnière, j'ai vécu la meilleure saison de ma carrière, en 2014-2015. On est champions, on fait des matches fantastiques en Ligue des champions… Je suis bien plus âgé que lui (de treize ans) et il écoute bien. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes prennent mal les remarques et s'énervent, vous voyez le tableau. Chancel, à chaque petite erreur, il prend le temps de parler, réfléchir, digérer, corriger. » Olivier Deschacht – L'Equipe (14/10/2022)