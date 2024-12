OM : BENATIA met un GROS COUP DE PRESSION ! Choc face au LOSC, nos PRONOS !

Retrouvez le replat de l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi 11 Décembre 2024 avec le youtubeur supporter de l’OM Hugo Ftbl, Nicolas Filhol et Jean Charles De Bono sur le plateau de Football Club de Marseille.

Au programme de l’émission le gros coup de pression du directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia., le choc de samedi au vélodrome entre Marseille et Lille et forcément le mercato avec la rumeur Pogba qui n’en finit plus d’agiter les réseaux sociaux.

ABONNEZ VOUS A NOTRE CHAINE YOUTUE POUR LE RIEN RATER – ON VISE LES 100K ON A BESOIN DE VOUS !

A lire aussi : Ex OM : Radonjic se fait encore remarquer en Ligue des Champions…