OM: Benedetto et ce joueur parisien « extraordinaire »

Ancien joueurs de Boca Juniors, Dario Benedetto a signé à l’OM l’été dernier. Dans une interview accordée à Fox Sport, il a confié son envie de voir ce joueur parisien porter le maillot du club argentin…

Dario Benedetto a marqué onze buts en Ligue 1 cette saison. Une performance correcte pour un joueur qui connait sa première expérience en Europe sous le maillot de l’OM. Dans un entretien accordé à Fox Sport, il exprimé son admiration envers Edinson Cavani, attaquant du PSG.

C’est un joueur extraordinaire– Benedetto

« Ce serait beau de le voir à Boca, pour moi c’est un joueur extraordinaire. Et il me semblait qu’il voulait y aller. J’espère que Boca pourra avoir un attaquant de ce type, ce serait bien. Je savais par Nahitan Nández (ancien coéquipier de Benedetto à Boca) qu’il voulait aller à Boca… enfin qu’il aimerait venir non, mais qu’il aimait beaucoup Boca. J’aime ce joueur, il est très complet » Dario Benedetto— Source: Fox Sport