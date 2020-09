OM : Benedetto, invisible la majorité du temps

L’OM a arraché le point du match nul face au LOSC dimanche soir en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dario Benedetto lors de ce match…

L’OM a encore eu énormément de mal a sortir proprement le ballon et a proposé une animation offensive digne de ce nom. Si le LOSC n’a pas été trop dangereux en première période, le second acte a été bien différent. L’OM a rapidement encaissé un but et aurait pu en prendre d’autres sans le poteau et les arrêts de Mandanda. La défense, qui a bien joué le hors jeu pendant 45 minutes, a souffert ensuite. En attaque, Benedetto n’a pas existé et a raté le peu de ballons qu’il a touché…

A lire : OM-LOSC // LES NOTES DE FCM : SANS MANDANDA, ZÉRO POINT ASSURÉ !

La note de Dario Benedetto : 2/10

Son appréciation