OM : « Benedetto, quand on joue avec, forcément il est meilleur… »

L’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à zéro hier soir aux Costières face à Nîmes. Et cette fois-ci, la prestation collective a été satisfaisante, certaines prestations individuelles également…

Buteur face à Nantes, Dario Benedetto a été plus en jambes face à Nîmes. Ce vendredi, l’Argentin s’est même offert un but, et dans le jeu cette fois ! Mourad Aerts, rédacteur des notes sur FCM, explique son efficacité devant le but en seconde période par le fait que ses partenaires ont enfin décidé de jouer avec lui.

La Note de D. Benedetto : 5/10



L’appréciation de FCM