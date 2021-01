OM : « Benedetto, son but ne sauve pas sa prestation médiocre… »

L’OM a perdu sur sa pelouse face à Nîmes ce samedi pour la 20e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dario Benedetto lors de cette rencontre…

L’Olympique de Marseille continue avec une mauvaise prestation après les défaites face à Dijon et Paris. Pourtant, en première mi-temps, les joueurs d’André Villas-Boas ont eu plusieurs occasions d’ouvrir le score et même de tuer le match… Tout cela aurait été possible sans les énormes maladresses de Dario Benedetto devant le but.

La note dE D. Benedetto : 3/10

Son appréciation