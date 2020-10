OM : « Benedetto, son physique ne suit plus ! »

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille (DFM) de ce lundi. Notre journaliste Mourad Aerts évoque le cas Dario Benedetto…

Pointé du doigt depuis plusieurs matches, Dario Benedetto a bien du mal a exister dans cet OM frileux et avec une animation offensive médiocre. Notre journaliste Mourad Aerts et notre consultant Jean Charles De Bono s’interroge sur le niveau physique des attaquants marseillais…

Benedetto, son physique ne suit plus, comme Mitroglou

Mourad Aerts ne doute pas des capacités technique de l’attaquant argentin : « On a vu que Dario Benedetto a du talent, c’est un bon footballeur ». Par contre, notre journaliste s’interroge sur le niveau de forme de l’ancien attaquant de Boca, il le compare avec celui de Kostas : « Son physique ne suit plus, comme Mitroglou. » Une remarque qui interroge Jean Charles De Bono sur le recrutement et la gestion physiques des attaquants marseillais : « Je me pose d’autres questions, comment on travaille ? Soit, tu le recrute blessé, soit il ne se soigne pas comme il faut… »

Mourad Aerts qui suivait les performance de Benedetto dans le championnat argentin ne retrouve pas le guerrier qui courait sur tous les ballons : « J’ai l’impression qu’il est tout le temps en train de se ménager… » L’OM va commencer par la reception de Bordeaux une suite rapproché de nombreuses rencontres, le niveau physique de Benedetto va être suivi de prêt lors de ce calendrier chargé… (retrouvez l’intégralité de cet extrait en images ci-dessus)

