OM : « Benedetto, toujours pas sorti du tunnel… »

L’OM s’est imposé 0-2 face à l’ASSE ce mercredi dans le cadre de la 23e journée. Voici la note et l’appréciation de Dario Benedetto…

L’OM a réalisé une grosse opération comptable en allant s’imposer 0-2 face à l’ASSE. Si dans le jeu cela reste très moyen, André Villas-Boas peut compter sur un solide Mandanda et sur un Payet décisif. La défense a été impeccable à l’image du duo Alvaro / Caleta-Car. Radonjic a marqué le second but en fin de match, scellant le succès olympien. Aligné une nouvelle fois en pointe, Dario Benedetto touche de moins en moins de ballon et se montre maladroit, un peu de repos lui ferait du bien…

La note de Dario Benedetto

3,5/10

son appréciation