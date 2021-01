OM : « Benedetto, transparent, médiocre et inutile pour son équipe… »

L’OM n’a pris qu’un point de son déplacement à Dijon ce samedi à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dario Benedetto sur cette rencontre…

L’Olympique de Marseille avait bien commencé l’année en s’imposant 3-1 face à Montpellier mercredi dernier. Malheureusement, la performance n’a pas été réitérée face à Dijon ce samedi. Titularisé en pointe par André Villas-Boas, Dario Benedetto n’a pas réussi à être décisif. Pourtant bien servi par ses partenaires, il a été très maladroit devant le but et a fait beaucoup de mauvais choix…

Transparent, médiocre et inutile pour son équipe…

Pipa Benedetto n’a pas brillé lors de ce match. Pourtant servi par ses coéquipiers, il n’a jamais été dangereux pour la défense dijonnaise. Le symbole de sa rencontre restera cette frappe incompréhensible et totalement ratée à la 7e minute qui l’a conditionné pour le reste de la rencontre. Remplacé à la 59′ par Germain (5/10) qui fait une plutôt bonne entrée. L’ancien monégasque a été remuant, juste dans ses passes et a tenté de combiner avec un Cuisance pas en réussite…