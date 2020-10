OM : « Benedetto, une âme en peine… »

L’OM a glané un point à 10 contre 11 dimanche face à Lyon. Voici la note et l’appréciation de Dario Benedetto sur ce match.

L’OM a souffert face à Lyon dimanche soir en clôture de la 6e journée de Ligue1. Si les marseillais ont ouvert le score par Payet, contre le cours du jeu, le meneur de jeu s’est fait expulser deux minutes plus tard. L’OM a ensuite encaissé un penalty avant de tenir ce résultat malgré une multitude de centres des lyonnais. L’animation offensive déjà inexistante avant le carton rouge, a complétement été mise de côté en suite. A l’image d’un Dario Benedetto, transaparent et inutile…

Une âme en peine… Ok, son appel est utile sur l’action de l’ouverture du score marseillaise (16′). Voilà, c’est tout ce que l’on peut retenir du match de l’Argentin. 12 ballons touchés en une heure de jeu et quelques duels aériens gagnés (2) plus tard, il a été remplacé par Nemanja Radonjic, qui a été percutant, avec des espaces à dévorer et un « presque csc » provoqué (71′).