OM – Benfica : le drôle d’argument de la femme de Di Maria

Auteur d’une prestation assez neutre et un penalty raté à la séance de tirs au buts hier soir au stade Vélodrome, l’ancien Parisien fait l’objet de nombreuses critiques. Sa femme, Jorgelina Cardoso, lui a adressé un message de soutien sur son compte Instagram.

Après un but à l’aller et une performance étincelante, Angel Di Maria s’est éteint au Vélodrome hier soir pour le quart de finale retour de la Ligue Europa. Bien muselé par Soglo et Luis Henrique, Di Maria a livré une prestations très terne et voit même sa tentative repoussée par le poteau aux tirs au but.

Sa femme Jorgelina Cardoso a donc pris sa défense sur Instagram en publiant un message de soutien.

« Moi je t’applaudis pour les couilles »

« Permets-toi d’échouer, tu es humain. Aujourd’hui tu as perdu, comme tant d’autres fois, moi je t’applaudis pour les couilles (huevos, en VO) que tu as de toujours aller de l’avant. Que se passerait-il si tu étais frustré à chaque fois qu’un imbécile t’insultait? Tu ne serais pas arrivé là où tu es ni n’aurais fait la carrière que tu fais. C’est facile d’applaudir seulement dans les bons moments. Les mêmes qui célébraient ton but la semaine dernière aujourd’hui te critiquent. Sans ce but, vous ne seriez jamais allé aux tirs au but. Dans les mauvais moments, je t’apporte tout mon soutien comme toujours, car dans les bons moments c’est toujours facile et nous n’aimons pas les choses faciles. Continue à faire ce que tu aimes sans que rien ni personne n’éteigne ta lumière. Tu as déjà vécu cette histoire, tu sais déjà comment réagir. Je t’aime fort. »