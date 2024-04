OM – Benfica : Roger Schmidt confiant, Neres craint une ambiance hostile !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Roger Schmidt s’est exprimé en conférence de presse avant le match retour de Ligue Europa face à l’OM. Il donne le ton du match et affiche les ambitions du club lisboète.

Interrogé en conférence de presse sur la manière dont son équipe jouera face à l’OM ce soir, Roger Schmidt a affirmé que son équipe viendra à Marseille pour gagner, et non tenir le résultat.

« Nous ne pouvons pas seulement nous défendre et jouer en contre-attaques, nous devons avoir de bonnes phases de possession, être plus agressifs. Nous savons qu’ils seront plus agressifs qu’ils ne l’ont été lors du premier match, car ils joueront à domicile. Nous devons trouver des solutions pendant le match, nous savons que nous serons sous pression. Mais nous avons déjà montré que nous avons la qualité pour jouer un match équilibré entre possession et transitions. Nous serons constamment mis au défi ».

« Nous savons que si nous voulons atteindre une demi-finale, il est important de ne pas encaisser de buts, comme cela s’est passé à Glasgow, mais nous ne pouvons pas seulement défendre. Nous voulons jouer notre football, avec courage et confiance, un football offensif ».

Conscient de l’ambiance qui les attendent, l’entraîneur portugais se dit tout de même confiant et sent son équipe capable gérer cette pression.

« Nous avons déjà joué dans des stades comme celui de Glasgow (Rangers) et l’Inter et nous nous en sommes bien sortis. Nous aimons une bonne atmosphère, mais ce qui compte, c’est la concentration et le jeu que nous voulons faire. Nous voulons montrer que nous savons gérer ces atmosphères, donc il faut garder la tête froide. Savoir jouer dans ces environnements fait partie des équipes qui veulent atteindre ces phases.«

« Le Vélodrome, l’ambiance la plus hostile et difficile »

David Neres s’est également exprimé avant le choc face à Marseille. « Nous sommes très confiants. Nous savons ce qu’il faut faire, ce sera un match difficile, avec leurs supporters, mais nous sommes très confiants« .

« Marseille a une grande équipe et ils seront encore plus fort avec l’appui de leurs supporters. Je pense que ce sera l’ambiance la plus hostile de la saison ! »