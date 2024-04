OM – Benfica : Des absents et donc 5 jeunes dans le groupe marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM reçoit Benfica ce jeudi en quart de finale retour de Ligue Europa. Jean Louis Gasset peut compter sur le retour de Chancel Mbemba et Amir Murillo pour ce déplacement…

Le jeune Soglo pourrait être titularisé dans le couloir droit et il est donc bien présent dans le groupe. Jean Louis Gasset a fait le point hier en conférence de presse sur le jeune milieu de terrain aligné comme latéral. « Soglo est dans le groupe. Il peut jouer. Il est entré face à Benfica. Mbemba a joué au courage, je pensais qu’il pouvait aller encore un peu plus loin. Mais à ses yeux, il avait tout donné. La blessure de Quentin Merlin nous a désorganisé. Il fallait inventer. Soglo, c’est un petit qui est dans le groupe. Au premier match face à Donetsk, il est rentré pour remplacer Merlin. Dans les échos que j’avais eu et les images que j’ai vues, il pouvait assumer. Demain il est dans le groupe. Il est dans les 3/4 joueurs qui peuvent jouer ».

Le groupe de l’OM face à Benfica

Gardiens :

Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs:

Mbemba, Balerdi, M’Madi, Gigot, Murillo, Soglo

Milieux :

Harit, Ounahi, Daou, Kondogbia, Veretout

Attaquants:

Correa, Henrique, Ndiaye, Aubameyang, Moumbagna, Lafont, AdbalLah.

👥 Les 2️⃣1️⃣ joueurs de Jean-Louis Gasset pour le quart de finale retour d’@europaleague ⚡️ #OMSLB pic.twitter.com/Nw99gZBAZn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 18, 2024

Jean Louis Gasset doit faire sans les blessés : Rongier, Meité, Nadir, Merlin mais aussi Sarr et Clauss. De plus, pour ce match de Ligue Europa OM – Benfica, Gueye, Onana et Garcia ne sont pas qualifiés ! Le coach olympien a donc décidé de convoquer plusieurs jeunes du centre de formation.

A lire : Mercato OM : « En faisant partir des « pommes pourries » tu économises la moitié de ta masse salariale »