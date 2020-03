OM : BENZEMA vole au secours de Valère Germain face à Mohamed Henni ! « il n’est pas nul ! »

L’attaquant du réal Madrid Karim Benzema a défendu le joueur de l’OM Valère Germain en répondant lors d’un « live » organisé sur son compte Instagram avec le Youtuber Mohamed Henni.

L’ancien joueur de Lyon Karim Benzema a organisé un live avec le Youtuber Mohamed Henni sur son compte Instagram. Le buteur du Real a notamment pris la défense de l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Valère Germain :

Pourquoi a Monaco il jouait bien ? – BENZEMA

« Valère Germain il n’est pas nul, je vais t’expliquer pourquoi. À Marseille il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent la supporter et d’autres non. Lui, il est sous pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien ? Parce qu’il n’y avait pas de supporter. À Marseille, il a bien commencé et après il a fait un match ou deux moyens et là, ça a été terminé. C’est pour ça que c’est dur pour lui. Ce n’est pas une catastrophe… Valère Germain, si tu m’entends et que tu regardes cette vidéo, je sais que tu es un bon joueur » Karim Benzema – Source Instagram