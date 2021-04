OM : Bernard Tapie ne comprend toujours pas pourquoi il a été agressé…

Victime d’une agression il y a environ un mois a son domicile, Bernard Tapie est brièvement revenu sur ce sujet lors de son passage dans le JT de 20h de TF1.

Bernard Tapie était ce soir, l’invité du journal télévisé de 20h sur TF1. L’homme d’affaires a, malheureusement, fait parlé de lui ces dernières semaines à cause d’un cambriolage violent dont il a été victime avec son épouse.

JE n’avais rien fait pour mériter ça — bernard tapie

Les images de leurs visages bleus à cause des coups reçus avaient choqué et ému la France entière. Lors de son interview, l’ancien Président de l’Olympique de Marseille a parlé de multiples thèmes comme sa lutte contre le cancer. Sur le plateau de TF1, le Boss est revenu également sur les actes de violences qu’il a subi avec sa femme.

« J’avais rien fait pour mériter ça. Mais vous savez, il y en a des milliers. Il y a des milliers de cas par an et la justice a beaucoup de mal à investiguer pour trouver les coupables. Dans ce que j’ai vu, la seule chose que je vais me permettre de dire, c’est qu’il y avait une haine de parler, de dire, de faire… C’était pas « Tais-toi! », c’était « Ta gueule! » On sentait qu’on était quelqu’un à abattre. » Bernard Tapie – Source: TF1 (26/04/2021)