OM : Beye précise dans quel domaine Villas-Boas est vraiment bon…

Aux commentaires de la rencontre entre l’OM et le LOSC, Habib Beye l’ancien défenseur marseillais voit l’équipe d’André Villas-Boas terminer sur le podium.

Ce dimanche, l’OM s’est imposé à Lille sur le score de 2-1 grâce à des buts de Benedetto et un CSC de Mandava. L’ancien défenseur marseillais Habib Beye était aux commentaires de cette rencontre.

les Marseillais sont incroyables en terme d’état d’esprit — BEYE

Après le match, il a évoqué l’apport d’André Villas-Boas et avoue qu’il voit déjà les Marseillais en Ligue des Champions.

« Villas-Boas a senti que son équipe pouvait être fatigué et qu’il y aurait des situations de jeu pour les Lillois. Pour moi, ce qui change tout c’est la gestion émotionnelle de Lille lorsqu’ils marquent ce deuxième but refusé de Rémy. Derrière, on a l’impression qu’ils ont eu un débordement d’émotion et ils ont plongé. Les Marseillais ont profité de la situation. Là où AVB est très bon c’est qu’il anticipe les choses, il connaît son équipe. Il sait qu’elle est capable de souffrir. Aujourd’hui, les Marseillais sont incroyables en terme d’état d’esprit. Pour moi aujourd’hui, ils sont déjà en Ligue des Champions… Ils ont 12 points d’avance à 13 matchs de la fin. (…) Cette régularité va leur permettre de rester à cette deuxième place » Habib Beye – Source : Canal+